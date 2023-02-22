Российские войска поразили цех производства минометов и боеприпасов ВСУ около города Сумы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны РФ в среду, 22 февраля, заявило, что Воздушно-космические силы (ВКС) Российской Федерации поразили цех, который производил и ремонтировал крупнокалиберные минометы и боеприпасы для украинских войск, а расположен он был около города Сумы.

«Воздушно-космическими силами России в результате нанесения удара в районе города Сумы поражен цех производства и ремонта крупнокалиберных минометов и боеприпасов для ВСУ», сказал в ходе брифинга официальный представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В министерстве также заявили о том, что российские войска смогли подбить десять беспилотников украинских войск в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

Напомним, накануне Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации при наступлении в ЛНР поразили опорный пункт украинской армии, применив крупнокалиберное орудие «Мста-Б».

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