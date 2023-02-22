Путин заявил, что отношения России и Китая достигают новых рубежей Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин в среду, 22 февраля, заявил, что отношения Москвы и Пекина развиваются поступательно и достигают всё новых рубежей. Такое заявление глава государства сделал во время встречи с главой канцелярии комиссии ЦК Компартии КНР по иностранным делам Ван И.

«Хотел бы отметить, что российско-китайские отношения развиваются так, как мы и планировали в предыдущие годы. Все идет поступательно, развивается. Мы достигаем новых рубежей», - заявил глава государства.

Напомним, сегодня, 22 февраля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи с главой канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, заявил о том, Россия и Китай показывают готовность выступать в защиту интересов друг друга. Глава российского внешнеполитического ведомства также отметил, что отношения Москвы и Пекина «уверенно и динамично развиваются».