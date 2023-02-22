Глава ГУР Минобороны Украины Буданов считает, что решающие бои состоятся весной 2023 Фото: Александр КОЦ

Решающие бои между Вооруженными силами России и Украины пройдут весной этого года, считает начальник Главного управления разведки украинского Министерства обороны Кирилл Буданов.

«С середины и до конца весны будут решающие бои», – заявил он в интервью Forbes Ukraine.

Как утверждает Буданов, именно в этот период в конфликте произойдет переломный момент. Кроме того начальник ГУР Минобороны Украины заявил, что Россия якобы уже начала наступление.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов высказал мнение, что решающие бои в украинском конфликте состоятся в течение двух-трех месяцев. По его мнению, Вооруженные силы России предпримут попытку еще раз атаковать украинские войска одновременно с севера, юга и востока. Возможно, обострение боевых действий произойдет к концу февраля.

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