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НовостиПолитика22 февраля 2023 11:22

Глава ГУР Минобороны Украины Буданов считает, что решающие бои состоятся весной 2023

С середины до конца весны в конфликте произойдет переломный момент, заявил он
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Глава ГУР Минобороны Украины Буданов считает, что решающие бои состоятся весной 2023

Глава ГУР Минобороны Украины Буданов считает, что решающие бои состоятся весной 2023

Фото: Александр КОЦ

Решающие бои между Вооруженными силами России и Украины пройдут весной этого года, считает начальник Главного управления разведки украинского Министерства обороны Кирилл Буданов.

«С середины и до конца весны будут решающие бои», – заявил он в интервью Forbes Ukraine.

Как утверждает Буданов, именно в этот период в конфликте произойдет переломный момент. Кроме того начальник ГУР Минобороны Украины заявил, что Россия якобы уже начала наступление.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов высказал мнение, что решающие бои в украинском конфликте состоятся в течение двух-трех месяцев. По его мнению, Вооруженные силы России предпримут попытку еще раз атаковать украинские войска одновременно с севера, юга и востока. Возможно, обострение боевых действий произойдет к концу февраля.

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