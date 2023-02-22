Премьер Баварии призвал Шольца «остановить Бербок» Фото: REUTERS

Премьер-министр Баварии, председатель оппозиционной партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зёдер раскритиковал министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок, которая ранее сказала о «войне с Россией».

Зёдер отметил, что глава внешнеполитического ведомства «должна следить за тем, что она говорит», отметив, что «словесная эскалация может повлечь за собой эскалацию насилия». Он призвал канцлера ФРГ Олафа Шольцы «остановить» ее.

«Мы помогаем Украине, но Германия не находится в состоянии войны с Россией. Господин Шольц, остановите Бербок с ее неаккуратными высказываниями», - заявил премьер-министр Баварии в эфире телеканала Die Welt, обращаясь к главе немецкого правительства.

Напомним, в конце января 2023 года, министр иностранных дел ФРГ на заседании ПАСЕ заявила, что европейские страны «ведут войну против России», призвав государства Европу делать больше совместного для Украины.