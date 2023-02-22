Путин подтвердил, что Москва ждет визита Си Цзиньпина Фото: REUTERS

Власти России ожидают визита в Москву председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы ждем председателя КНР с визитом в Россию. Мы договаривались об этом раньше», – сказал глава государства на встрече с главой канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая (КПК) по иностранным делам, члена Политбюро ЦК КПК Ваном И.

Как отметил Путин, Москва понимает занятость Си Цзиньпина внутренними проблемами, однако надеется на реализацию общих планов по личным встречам.

Напомним, накануне стало известно, что китайский лидер прибудет в ближайшие месяцы в Москву. Вероятно, приезд председателя КНР в Россию состоится в апреле или мае. Как сообщили источники The Waal Street Journal, Си Цзиньпин намерен выступить с поддержкой мирных переговоров по Украине и заявить о недопустимости применения ядерного оружия.