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НовостиПолитика21 февраля 2023 15:53

В США узнали о планируемом визите Си Цзиньпина в Москву

Wall Street Journal: Си Цзиньпин прибудет в Москву в ближайшие месяцы
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Си Цзиньпин может приехать с визитом в Москву в ближайшие месяцы

Си Цзиньпин может приехать с визитом в Москву в ближайшие месяцы

Фото: REUTERS

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прибудет в ближайшие месяцы в Москву, рассказали источники, знакомые с планами китайского лидера.

По информации The Wall Street Journal, пока планирование визита политика находится на ранней, и его даты не определены. Вероятно, приезд председателя КНР в Россию состоится в апреле или мае. Как сообщили источники газеты, Си Цзиньпин намерен выступить с поддержкой мирных переговоров по Украине и заявить о недопустимости применения ядерного оружия.

Напомним, китайский лидер планирует выступить с мирной речью по Украине. По информации главы МИД Италии Антонио Таяни, это должно произойти в годовщину российской военной спецоперации – 24 февраля.

Кроме того, сообщалось, что глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И в ходе визита в Москву представит мирный план Пекина по урегулированию конфликта на Украине.

Между тем стало известно, что мирный план Китая по Украине включает прекращение огня и поставок оружия Украине.