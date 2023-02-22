Совфед единогласно одобрил закон о приостановке участия России в ДСНВ

Ранее соответствующий документ приняла Государственная дума. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Закон о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений единогласно одобрен Советом Федерации в среду, 22 февраля 2023 года.

Ранее соответствующий документ приняла Государственная дума. Согласно закону, Россия может вернуться к соблюдению договора только в случае соответствующего распоряжения президента страны.

Как ранее писал сайт KP.RU, с инициативой о выходе России из соответствующего соглашения с Соединенными Штатами выступил глава государства Владимир Путин. Российский лидер аргументировал это тем, что Вашингтон не соблюдает договоренности.

"Нам проводить инспекции - не дают! Наши заявки отклоняются, мы проверить толком ничего не можем, - подчеркнул Путин. - США и НАТО прямо говорят о том, что их цель - поражение России".

Напомним, ДСНВ предусматривал контролируемое сокращение наступательного стратегического оружия. У сторон должно было остаться по 1550 боезарядов на межконтинентальных баллистических ракетах, а также на ракетах подлодок и тяжелых бомбардировщиков.