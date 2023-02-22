Сотрудников посольства США в Лондоне эвакуировали из-за подозрительного предмета

В Лондоне пришлось эвакуировать сотрудников посольства США из-за подозрительного предмета Фото: REUTERS

Сотрудников посольства Соединенных Штатов в Лондоне пришлось срочно эвакуировать из-за обнаружения подозрительного предмета рядом со зданием в среду, 22 февраля 2023 года. Об этом сообщает британское издание Daily Mirror.

По данным журналистов, часть людей вывели наружу, в то время как других оставили сидеть на полу, поручив им не приближаться к окнам.

Периметр здания оцепили полицейские. К американскому диппредставительству стянули кинологов с собаками. По итогам проверки выяснилось, что никаких угроз безопасности дипломатов нет, тревога признана ложной.

Как ранее писал сайт KP.RU, в конце января новый посол США в России Линн Трейси прилетела в Москву. Она стала первой в истории женщиной на этом посту. Трейси сменила на посту американского посла в России Джона Салливана, который был вынужден спешно покинуть российскую столицу "по семейным обстоятельствам".