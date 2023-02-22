Советник Пушилина Гагин сообщил, что российские войска ведут бои практически в центре Артемовска Фото: Александр КОЦ

Советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, что российские войска ведут бои практически в центре Артемовска (Бахмут).

- Боевая инициатива сейчас в руках наших бойцов ... Сейчас они уже в городе, практически в центре. Я так понимаю, что в любом случае ... противник будет вынужден сдать его (город) ... это вопрос времени, но произойдет достаточно скоро", - заявил Гагин в эфире телеканала "Россия-1".

Как ранее писал сайт KP.RU, в Артемовске развернулись наиболее ожесточенные бои. Как заявлял Гагин, ВСУ "вцепились" в этот город, поскольку не готовы к отступлению. При этом многочисленные данные свидетельствуют о том, что Бахмут скоро будет взят Вооруженными силами России. Из города вывозят архивы, его уже покинуло военное командование, а население просят эвакуироваться.