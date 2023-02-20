В ДНР объяснили, почему ВСУ «вцепились» в Артемовск Фото: REUTERS

Военно-политический эксперт, советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин в интервью ТАСС рассказал, что Украина «вцепилась» в Бахмут (украинское название Артемовска), потому что другие населенные пункты плохо укреплены. Другие города не готовы к наступлению российской армии.

Как отметил Гагин, украинские военные не думали, что им придется отступать. А теперь, когда очевидно, что удержать позиции они не смогут, то сделать это некуда.

— Если они отступят, допустим, в Часов Яр — они уже вывели туда командование, — то могу сказать, что этот город сейчас не готов к нашему наступлению, — пояснил советник Пушилина.

Сейчас в Артемовске остался только оперативный состав ВСУ — только военнослужащие и нижнее звено командиров.

Отметим, что сейчас основные бои ведутся именно за Бахмут. Российская армия взяла под контроль несколько населенных пунктов в пригородах Артемовска. Правительство Украины призывает население города эвакуироваться, чтобы «не мешать» военным.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что удерживать Артемовск любой ценой ВСУ не будут.

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