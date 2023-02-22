Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика22 февраля 2023 14:40

Миронов заявил, что на съезде партии предложит не выдвигать кандидата на президентские выборы

Он считает, что поддержать Путина - самое правильное решение
София ГОНЧАРОВА
Миронов заявил, что на съезде партии предложит не выдвигать кандидата на президентские выборы

Миронов заявил, что на съезде партии предложит не выдвигать кандидата на президентские выборы

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Лидер политической партии "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов заявил, что на съезде партии планирует выступить с предложением не выдвигать кандидата от партии на выборы президента в 2024 году.

- В мае у нас будет съезд, где мы заранее выскажем свою позицию о нашем участии (в выборах президента)... Я намерен предложить не выдвигать кандидата от нашей партии, а поддержать действующего президента Владимира Путина. Я считаю, что это самое правильное патриотическое решение, - заявил Миронов в эфире телеканала "Россия-24".

Напомним, 21 февраля российский лидер заявил, что президентские выборы в 2024 году пройдут в строгом соответствии с законом, а также с соблюдением всех демократических процедур.

После этого председатель ЦИК Элла Памфилова заявила KP.RU о готовности ведомства провести выборы главы государства на новых территориях в 2024 году. Речь идет о Запорожье, Херсоне, ЛНР и ДНР.