Миронов заявил, что на съезде партии предложит не выдвигать кандидата на президентские выборы Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Лидер политической партии "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов заявил, что на съезде партии планирует выступить с предложением не выдвигать кандидата от партии на выборы президента в 2024 году.

- В мае у нас будет съезд, где мы заранее выскажем свою позицию о нашем участии (в выборах президента)... Я намерен предложить не выдвигать кандидата от нашей партии, а поддержать действующего президента Владимира Путина. Я считаю, что это самое правильное патриотическое решение, - заявил Миронов в эфире телеканала "Россия-24".

Напомним, 21 февраля российский лидер заявил, что президентские выборы в 2024 году пройдут в строгом соответствии с законом, а также с соблюдением всех демократических процедур.

После этого председатель ЦИК Элла Памфилова заявила KP.RU о готовности ведомства провести выборы главы государства на новых территориях в 2024 году. Речь идет о Запорожье, Херсоне, ЛНР и ДНР.