Путин заявил, что президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин заявил, что президентские выборы в 2024 году пройдут в строгом соответствии с законом, с соблюдением всех демократических процедур. Об этом он сообщил во время своего выступления с посланием к Федеральному Собранию.

- Все выборы состоятся в строгом соответствии в законом, - сказал глава государства.

Ранее сообщалось, что поправка Валентины Терешковой дает Владимиру Путину право участвовать в президентских выборах 2024 года. Однако, как пояснял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с журналистами, ни о каком своем решении по этому поводу российский лидер не говорил.

По словам самой Терешковой, возможность для Путина остаться на президентском посту - это "стабилизирующий фактор" для страны, который "охладит пыл тех, кто пытается интриговать и раскачивать ситуацию".

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