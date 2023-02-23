В США загорелся правительственный ядерный объект в штате Теннеси

В США загорелся правительственный ядерный объект. Фото: REUTERS

На одном из ключевых ядерно-оружейных объектов США случился пожар. Сообщение об этом было размещено в официальном аккаунте объекта в Twitter.

Речь идет об объекте Y-12, расположенном в штате Теннеси. Он относится к министерству энергетики США. Его сотрудники извлекают и складируют ядерные материалы и выполняют другие работы соответствующего профиля.

Сообщается, что возгорание было ликвидировано, пострадавших нет. Также сообщается, что риска радиационного заражения не возникало.

Тем временем британское военное ведомство начало расследование по вопиющему факту. Как ранее писал сайт KP.RU, плановый осмотр технического состояния британской подводной лодки HMS Vanguard, оснащенной ядерным реактором, выявил шокирующий факт – на корпусе реактора были болты, приклеенные суперклеем.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2022 года начался пожар на заводе, принадлежащем компании-оператору атомных электростанций Framatome во Франции.