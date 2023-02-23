Орбан: Европа потеряла независимость и военную мощь из-за украинского конфликта

Премьер Венгрии высказался о потере Европой независимости. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европа теряет независимость из-за украинского конфликта и стремления администрации США навязать свои интересы Брюсселю. Об этом заявил в среду 22 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Европа менее чем за год потеряла свою независимость, экономическую и военную мощь», - цитирует слова Орбана издание Magyar Nemzet.

Венгерский премьер отметил, что «цунами санкций» оказывает разрушительное действие на экономику ЕС, а военная мощь стран союза ослабела после отправки вооружений на Украину. Глава венгерского правительства сказал об этом во время встречи с депутатами на озере Балатон.

Ранее сайт KP.RU рассказывал, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не стал аплодировать президенту Украины Владимиру Зеленскому. Это произошло на саммите Евросоюза в Брюсселе, когда лидеры ЕС готовились к совместному фото.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия - единственная страна ЕС и НАТО, которая не поддерживает продолжение конфликта на Украине. Премьер-министр Венгрии отметил, что его страна собирается поддерживать экономические отношения с Россией и призвал союзников последовать этому примеру.

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