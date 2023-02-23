В МИД России назвали условие для переговоров по Украине Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Переговоры по Украине возможны, если западные страны и Киев сложат оружие, прекратив обстрелы городов России. Такое заявление в четверг, 23 февраля, сделал замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

«После этого можно будет вести обсуждение на базе новых геополитических реалий», - сказал российский дипломат в разговоре с ТАСС.

Галузин отметил, что Москва готова достигнуть целей специальной военной операции и политико-дипломатическим путем. По его словам, на данный момент решению ситуации препятствует неконструктивная позиция Киева.

Напомним, днем ранее, 22 февраля, заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что украинский конфликт можно будет закончить, если Вашингтон перестанет поставлять оружие Киеву. По словам политика, Россию «порвут на части», если та остановит сейчас спецоперацию, не добившись победы.