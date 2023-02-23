Госдеп США удалил со своего сайта релиз от имени G7 с осуждением России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госдепартамент США удалил со своего официального сайта опубликованный во вторник, 21 февраля, релиз от имени «Большой семерки» (G7) с осуждением России. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что текст релиза в точности совпадал с заявлением, высказанным 30 сентября прошлого года.

Внешнеполитическое ведомство США никак не стало комментировать инцидент, а также не разослало какой-либо информации о допущенной ошибке. На данный момент в интернете при поиске заявления «Большой семерки» появляется ссылка на публикацию Госдепа США от 21 февраля 2023 года, однако при переходе в виде срока публикации названо 30 сентября 2022 года, когда был размещен оригинальный текст.

В минувший вторник, 21 февраля, Госдеп США опубликовал и отправил мировым изданиям совместное заявление министров иностранных дел стран «Большой семерки», где было сказано, что G7 осуждает «безответственную ядерную риторику» России, которая направлена на призыв западных стран к отказу от поддержки Украины.

Позже Министерство иностранных дел Японии отметило, что в СМИ представлена неверная информация по заявлению из-за повторно разосланного релиза от 30 сентября 2022 года.

Напомним, ранее министры иностранных дел стран «Большой семерки» в своем заявлении пригрозили третьим странам последствиями за помощь российским войскам.