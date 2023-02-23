В Энергодаре Запорожской области обнаружен крупный тайник с оружием и боеприпасами
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Сотрудники правоохранительных органов обнаружили крупный схрон с оружием и боеприпасами в городе Энергодаре в Запорожской области. Об заявили в пресс-службе военно-гражданской администрации города.
«В Энергодаре обнаружен крупный схрон с оружием и боеприпасами», - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации.
Уточняется, что российские спецслужбы нашли в тайнике, который находился под землей, 16 автоматов Калашникова, а также 20 ящиков с патронами. Как полагает следствие, содержимое этого схрона предназначалось для совершения диверсий в Энергодаре.
Позже был задержан и житель Энергодара, который спрятал в тайнике десятки противотанковых гранат и патроны к автоматическому оружию.
«Задержан житель Энергодара, скрывавший в заранее подготовленном схроне около десяти противотанковых кумулятивных гранат РКГ-3 с запалами, более 100 патронов к автоматическому оружию и пистолет системы Макарова», - заявили спецслужбы.
Напомним, в январе этого года схрон с минами, боезарядами и взрывчаткой был обнаружен в лесу под Мелитополем. Тайник также находился в земле.