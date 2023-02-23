Минобороны Украины отправит в зону спецоперации сотрудников военкоматов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Украины Алексей Резников подписал приказ об отправке в зону специальной военной операции сотрудников военкоматов из нескольких областей страны, на замену которым поставят пострадавших украинских военных. Об этом в четверг, 23 февраля, заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, который в своем Telegram-канале представил соответствующий приказ.

В документе говорится о том, что глава украинского военного ведомства приказывает «проработать вопрос по формированию сводных групп» из военкоматов, которые расположены в Ровенской, Днепропетровской, Сумской, а также Черниговской областей каждая численностью до 120 человек.

«Подготовить указания о включении сводных групп в состав Сухопутных войск для дальнейшей отправки в подразделения», - говорится в приказе, где уточняется, что на освободившиеся места в военкоматах должны назначены украинских военных, получивших ранения в ходе боевых действий.

Напомним, днем ранее, 22 февраля, Марочко сообщил о пресечении попытки украинских войск контратаковать на краснолиманском направлении.