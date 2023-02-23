Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика23 февраля 2023 6:56

Минобороны Украины отправит в зону спецоперации сотрудников военкоматов

Марочко опубликовал приказ Минобороны Украины об отправке в зону спецоперации сотрудников военкоматов
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Минобороны Украины отправит в зону спецоперации сотрудников военкоматов

Минобороны Украины отправит в зону спецоперации сотрудников военкоматов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Украины Алексей Резников подписал приказ об отправке в зону специальной военной операции сотрудников военкоматов из нескольких областей страны, на замену которым поставят пострадавших украинских военных. Об этом в четверг, 23 февраля, заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, который в своем Telegram-канале представил соответствующий приказ.

В документе говорится о том, что глава украинского военного ведомства приказывает «проработать вопрос по формированию сводных групп» из военкоматов, которые расположены в Ровенской, Днепропетровской, Сумской, а также Черниговской областей каждая численностью до 120 человек.

«Подготовить указания о включении сводных групп в состав Сухопутных войск для дальнейшей отправки в подразделения», - говорится в приказе, где уточняется, что на освободившиеся места в военкоматах должны назначены украинских военных, получивших ранения в ходе боевых действий.

Напомним, днем ранее, 22 февраля, Марочко сообщил о пресечении попытки украинских войск контратаковать на краснолиманском направлении.