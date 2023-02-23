WP: Польша отправила на Украину полицейских для секретной операции по разминированию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Варшава приняла решение отправить на Украину полицейский отряд для секретной операции по разминированию украинских территорий, поскольку у Киева нахватало саперов, а экспертов Североатлантического альянса нельзя направить из-за того, что Москва восприняла бы это как провокацию. Об этом пишет Wirtualna Polska.

«Миссия началась после того, как украинцы в прошлом году обратились к странам - членам объединения антитеррористических подразделений ЕС (ATLAS) с просьбой направить саперов», - сказано в стать, где отмечается, что согласие дала только Польша.

По данным издания, министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский поручил создать Гуманитарный контингент полиции, куда вошли 98 офицеров, которые добровольно пожелали участвовать в этой секретной операции.

«Также в группе были фельдшеры, "члены боевых групп" для охраны участников миссии и две собаки, обученные искать мины», - говорится в материале.

Уточняется, что отряд полицейских направили на Украину в начале октября 2022 года, а пробыл он там примерно пять месяцев, работая, в том числе в окрестностях Киева и Днепра.

Напомним, ранее в Министерстве обороны Польши заявили, что Варшава поставит Киеву танки Leopard в марте этого года, отметив, что на данный момент украинские военные проходят обучение в республике.