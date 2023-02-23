WP: попытки Запада изолировать Россию терпят провал Фото: REUTERS

Попытки западных стран изолировать Москву во многом потерпели крах. Об этом пишет написала газета The Washington Post.

Как заявлять авторы статьи, на сегодняшний день «мир далек от единства» в вопросах, которые были подняты специальной военной операцией России на Украине. В материале говорится о том, что конфликт показал глобальный раскол, а также пределы влияния Вашингтона на стремительно меняющийся миропорядок.

«Пристальный взгляд за пределы Запада показывает, что мир далек от единства в вопросах, поднятых конфликтом на Украине», - говорится в публикации.

В статье указывается на существование множества свидетельств, что попытки изолировать президента России Владимира Путина «провалились», в том числе среди союзников Москвы – Пекина и Тегерана.

Отмечаются заявления, которые звучали в Индии об увеличении объема торговли с Россией, а также то, что министр иностранных дел России Сергей Лавров побывал в девяти странах Африки и Ближнего Востока за последние шесть недель.

Напомним, накануне TAC заявил, что западные страны теряют веру в успех Украины в конфликте с Россией.