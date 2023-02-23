В Белгородской области упал самолет Минобороны, пилот успел катапультироваться Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что утром 23 февраля в регионе упал самолет Министерства обороны России.

По его словам, ЧП произошло в Валуйском районе. Причина случившегося пока неизвестна.

- В Валуйском городском округе упал самолет МО. Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Причина произошедшего выясняется. Ситуация под контролем, - написал глава региона в своем посте в телеграм-канале.

Тем временем ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах уточняет, что пилоту самолета Су-24 удалось катапультировался.

- Пилот воздушного судна успел катапультироваться. Его состояние выясняется, - цитирует агентство слова собеседника.

В прошлом году сообщалось о крушении самолета Су-34. Воздушное судно потерпело крушение при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома ЮВО в районе города Ейск.