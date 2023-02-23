Энергетическая компания Wintershall Dea полностью списала свою долю в операторе «Северного потока» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Немецкая энергетическая компания Wintershall Dea сообщила, что полностью списала свою долю в размере 15,5% в операторе «Северного потока» после повреждений трубопровода. Об этом сказано в отчете компании, представленном в четверг, 23 февраля.

Уточняется, что соответствующие решение было принято из-за невозможности предсказать затраты, а также временные рамки, которые потребуются для восстановления трубопроводов в данной международной обстановке.

«Из-за геополитической ситуации невозможно предсказать временные рамки и затраты на стабилизацию и восстановление газотранспортной инфраструктуры, и, следовательно, Wintershall Dea полностью списала свои инвестиции», - сказано в отчете компании.

Напомним, о решении Wintershall Dea покинуть российский рынок и выйти из активов в России стало известно в январе этого года. Сообщалось, что компания зафиксирует убыток в размере 5,3 млрд евро от деконсолидации.