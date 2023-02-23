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НовостиОбщество23 февраля 2023 8:30

Крымский мост полностью открыт для движения автомобилей по всем полосам на 39 дней раньше срока

Росавтодор заявил, что что «огромный вклад» внесли производители материала для ремонта
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Ремонт окончен на 39 дней раньше срока

Ремонт окончен на 39 дней раньше срока

Фото: EAST NEWS

Крымский мост полностью открыт для движения машин по всем полосам в четверг, 23 февраля, что на 39 дней раньше срока. Об этом сообщил Росавтодор.

«Все работы по восстановлению автодорожной части Крымского моста завершены, проезд открыт! … Спасибо всем участникам этой большой работы!», - сказано в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что изначально была восстановлена правая автодорожная часть моста, для чего заменили четыре поврежденных пролета, на сборку которых ушло свыше 1200 тонн металлоконструкций. Позже уложили асфальтобетон, восстановили освещение и барьерное ограждение, а также нанесли разметку.

В заявлении отмечается, что «огромный вклад внесли все, кто производил материалы, транспортировал их на мостовой переход и обеспечивал безопасность на всех этапах восстановления».

Напомним, в начале этого года Росавтодор объявил, что первые два пролета левой стороны автомобильной части Крымского моста установят в январе 2023 года, а два другие пролета будут готовы в следующем месяце. В ведомстве отметили, что на период надвижки первых двух пролетов в январе этого года введут ограничения движения, после чего заменят еще два поврежденных пролета, а потом проведут работы по установке барьерных ограждений, а также опоры освещения.