Крымский мост полностью открыт для движения автомобилей по всем полосам на 39 дней раньше срока

Ремонт окончен на 39 дней раньше срока Фото: EAST NEWS

Крымский мост полностью открыт для движения машин по всем полосам в четверг, 23 февраля, что на 39 дней раньше срока. Об этом сообщил Росавтодор.

«Все работы по восстановлению автодорожной части Крымского моста завершены, проезд открыт! … Спасибо всем участникам этой большой работы!», - сказано в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что изначально была восстановлена правая автодорожная часть моста, для чего заменили четыре поврежденных пролета, на сборку которых ушло свыше 1200 тонн металлоконструкций. Позже уложили асфальтобетон, восстановили освещение и барьерное ограждение, а также нанесли разметку.

В заявлении отмечается, что «огромный вклад внесли все, кто производил материалы, транспортировал их на мостовой переход и обеспечивал безопасность на всех этапах восстановления».

Напомним, в начале этого года Росавтодор объявил, что первые два пролета левой стороны автомобильной части Крымского моста установят в январе 2023 года, а два другие пролета будут готовы в следующем месяце. В ведомстве отметили, что на период надвижки первых двух пролетов в январе этого года введут ограничения движения, после чего заменят еще два поврежденных пролета, а потом проведут работы по установке барьерных ограждений, а также опоры освещения.