Первые два пролета левой стороны автомобильной части Крымского моста установят в январе 2023 года

Фото: rosavtodor.gov.ru

Первые два пролета левой стороны автомобильной части на Крымском мосту установят в январе текущего года. Об этом в пятницу, 6 января, сообщил Росавтодор, уточнив также, что два других пролета будут установлены в феврале 2023 года.

«Надвижку первых двух пролетов левой стороны автодорожной части Крымского моста поочередно выполнят в январе … В следующем месяце заменят еще два поврежденных пролета», - сказано в заявлении ведомства, где сообщается, что для этих целей «будут дважды введены временные ограничения для движения автотранспорта».

Отмечается, что на период надвижки первых двух пролетов в январе этого года собираются ввести ограничения движения, после чего, согласно планам, будут заменены еще два поврежденных пролета, а потом начнут устанавливать барьерные ограждения и опоры освещения. Кроме того, уложат два слоя асфальтобетонного покрытия, а также нанесут разметку.

Напомним, 8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвалась фура, что привело к возгоранию семи цистерн с топливом у поезда, который проезжал мимо, а ударная волна от взрыва обрушила два пролета автомобильной части моста. Жертвами происшествия стало четыре человека.