Минобороны РФ сообщило о гибели пилота Су-25, упавшего в Белгородской области Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Министерство обороны РФ сообщило, что штурмовик Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) Российской Федерации потерпел крушение после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования в Белгородской области.

В военном ведомстве сообщают, что самолет упал в безлюдной местности, поэтому разрушений на земле нет, но сам летчик погиб.

«После выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования в Белгородской области потерпел катастрофу самолет Су-25 ВКС России. Летчик погиб», - сказано в сообщении министерства.

Как уточнили в Министерстве обороны РФ, по предварительным данным, причиной крушения самолета стала техническая неисправность.

Напомним, о крушении самолета Министерства обороны РФ в четверг, 23 февраля, сообщил губернатор Белгородский области Вячеслав Гладков, уточнив, что крушение произошло в Валуйском районе.