В Пентагоне заявили, что Россия уведомила США об испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты Фото: REUTERS

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что Россия заранее уведомила Соединенные Штаты Америки о планах испытать межконтинентальную баллистическую ракету (МБР).

- Мы сохраняем открытые линии коммуникации. Тест ракеты, который проводился в выходные российской стороной ... мы были уведомлены посредством процедур договора СНВ-3 о том, что они собираются испытать МБР, - заявила Сингх журналистам на брифинге.

Она также пояснила, что американские военные приветствуют возможность поддерживать связь с российскими коллегами.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о том, действительно ли Москва провела испытания ракет "Сармат". Он пояснил, что это прерогатива военного ведомства.

До этого в зарубежных СМИ появились сообщения, что Россия якобы провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", и оно оказалось неудачным.