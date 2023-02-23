Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены 23 февраля 2023 года Фото: REUTERS

В День защитника Отечества, 23 февраля, президент России Владимир Путин почтил память погибших воинов и возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

Традиционная церемония состоялась в Александровском саду. В ней также приняли участие герой РФ Николай Гаврилов, герой РФ и участник спецоперации Роман Черемухин, участник специальных операций в составе группы "Альфа" Сергей Милицкий, герой России, сенатор Дмитрий Перминов, а также активисты общественных патриотических организаций.

Ранее глава государства поздравил россиян с Днем защитника Отечества. В своем видеообращении политик коснулся истории российской армии и флота и отметил важность преемственности поколений российских воинов.

Также Путин поздравил с праздником всех участников специальной военной операции. Речь идет как о военнослужащих, так и о добровольцах и мобилизованных, подчеркнул президент.