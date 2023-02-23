Прокуратура Польши обвинила в шпионаже россиянина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польская прокуратура предъявила обвинение в шпионаже российскому гражданину, который постоянно проживает в республике. Об этом в четверг, 23 февраля, сообщила пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Гданьске Гражина Ваврынюк.

Обвиняемый в шпионаже россиянин занимался предпринимательской деятельностью, а также принимал участие в группах исторической реконструкции. Следствие считает, что он пытался установить контакты с польскими военными.

«На основании материалов, собранных Службой военной контрразведки, и материалов, собранных в ходе следствия, установлено, что он участвовал в деятельности российской военной разведки по добыче и сбору информации о Вооруженных силах Польши», - заявила пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Гданьске.

Как заявила пресс-секретарь, согласно данным следствия, собранная информация касалась расположения воинских частей, структуры управления, выплаты военным, а также деталей вооружения, вида техники и оружия.

Россиянина задержали в апреле прошлого года. Ему грозит до десяти лет тюремного заключения.

Напомним, в прошлую пятницу, 17 февраля, бывший сотрудник посольства Британии в ФРГ получил 13 лет тюрьмы за шпионаж в пользу России.