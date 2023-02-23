Кулеба заявил, что Украина не собирается использовать истребители и дальнобойное оружие против России Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не собирается использовать истребители и дальнобойное оружие в случае их поставки западными странами для ударов по России, однако намерен применять такое вооружение «для освобождения территорий».

«Мы можем гарантировать, что будем использовать западное оружие для освобождения украинских территорий», - сказал глава внешнеполитического ведомства телеканалу Sky News, комментируя вопрос о возможности Киева гарантировать, что Украина не будет применять западные истребители и оружие большой дальности для ударов по России.

Кулеба отмтеил, что Украина не будет применять западное оружие для «удара по целям внутри России».

Напомним, 16 февраля этого года Европарламент принял резолюцию с осуждением действий России на Украине, а также с призывом ко всем европейским странам поставить Киеву истребители, а также вертолеты и ракеты. Как писал сайт KP.RU, данный документ не имеет законной силы, а носит рекомендательный характер.