МИД Швейцарии заявил о ведущихся в Женеве переговорах по Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис сообщил о проходящих в Женеве переговорах по ситуации на Украине.

По словам главы внешнеполитического ведомства, город принимает переговоры в обстановке «максимальной осмотрительности», однако, как он отметил, на данный момент они ведутся «не на самом высоком уровне».

«Мы всегда предлагаем наши добрые услуги, однако вопрос состоит в том, чтобы знать, что с этим сделают обе стороны - как Россия, так и Украина. Международная Женева в обстановке максимальной осмотрительности принимает переговоры», - заявил министр в интервью газете Le Temps в четверг, 23 февраля.

Как отметил Кассис, позиция Москвы по вопросу участия Женевы известна, напомнив, что Россия заявляет об утрате нейтралитета Швейцарии, однако, по его словам, РФ использует конфедерацию как нейтральную страну.

Напомним, сегодня, 23 февраля, в Министерстве иностранных дел РФ назвали условие для переговоров по Украине. Как заявили во внешнеполитическом ведомстве, диалог возможен, если Запад и Киев сложат оружие.