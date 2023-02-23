МИД Китая опроверг заявления о поставках оружия России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь назвал заявления о поставках оружия Москве, якобы выполняемых Пекином, домыслами, направленными против Китая.

«Так называемые "разведданные США" являются домыслами и клеветой в адрес Китая», - сказал официальный представитель внешнеполитического ведомства, отметив, что с момента начала украинского конфликта Пекин неизменно призывал к миру, а также диалогу.

Вэньбинь также указал на то, что крупнейшим поставщиком оружия Киеву является Вашингтон, который «беспрестанно выдвигает в адрес Китая надуманные обвинения в поставках оружия России». По его словам, такие заявления тормозят процесс урегулирования кризиса на Украине, а также могут «навредить китайско-американским отношениям».

Напомним, ранее госсекретарь Энтони Блинкен сообщил о планах Вашингтона обнародовать некие данные предоставления Китаем военной помощи России. Как писал сайт KP.RU, позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не имеет никаких доказательств такой военной помощи.