Зеленский заявил об отсутствии у Украины свидетельств предоставления Китаем военной помощи России Фото: REUTERS

Киев не имеет каких-либо доказательств того, что Пекин предоставляет военную помощь Москве. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы не видим подобных сигналов», - сказал украинский лидер в интервью газетам Corriere della Sera и La Repubblica, отвечая на вопрос о том, есть ли на сегодняшний день указания на поставки оружия Москве со стороны Пекина.

Тем не менее, как заявил Зеленский, Украина заинтересована в том, чтобы Китай не помогал России, а выступал бы «на стороне» Киева.

Напомним, ранее вице-президент США Камала Харрис заявила об обеспокоенности Вашингтона углублением взаимоотношений между Россией и Китаем после начала специальной военной операции на Украине, а госсекретарь Энтони Блинкен заявил о планах обнародовать некие данные представления Пекином военной помощи Москве.

Как писал сайт KP.RU, глава канцелярии комиссии по иностранным делам центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК) Ван И в ходе встречи с госсекретарем США заявил, что Пекин не смирится с угрозами Вашингтона в адрес российско-китайских отношений.