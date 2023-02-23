Путин пообещал дать статус ветеранов боевых действий всем ополченцам Донбасса Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин пообещал дать статус ветеранов и инвалидов боевых действий РФ всем ополченцам Донбасса.

- Это люди, которые чуть ли не в одиночку боролись за интересы своих людей, за интересы своей Родины, своей земли... Сейчас они стали гражданами России и ... мы должны включить их в перечень тех, кому должна и будет оказана поддержка, - сказал глава государства, комментируя просьбу наделить статусом ветерана боевых действий РФ тех людей, которые сражались за Донбасс еще до вхождения новых регионов в состав РФ.

С такой инициативой к президенту обратился Герой России, участник спецоперации Роман Черемухин, пишет ТАСС.

Напомним, 21 ноября 2022 года российский лидер подписал закон о статусе ветерана боевых действий для добровольцев, принимающих участие в спецоперации на Украине. Теперь ветеранами будут считаться те бойцы, которые стали участниками добровольческих формирований и принимают участие в боях вместе с российской армией.