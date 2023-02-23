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НовостиОбщество23 февраля 2023 11:24

Путин пообещал дать статус ветеранов боевых действий всем ополченцам Донбасса

С такой инициативой к президенту обратился Герой России, участник спецоперации Роман Черемухин, пишет ТАСС
София ГОНЧАРОВА
Путин пообещал дать статус ветеранов боевых действий всем ополченцам Донбасса

Путин пообещал дать статус ветеранов боевых действий всем ополченцам Донбасса

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин пообещал дать статус ветеранов и инвалидов боевых действий РФ всем ополченцам Донбасса.

- Это люди, которые чуть ли не в одиночку боролись за интересы своих людей, за интересы своей Родины, своей земли... Сейчас они стали гражданами России и ... мы должны включить их в перечень тех, кому должна и будет оказана поддержка, - сказал глава государства, комментируя просьбу наделить статусом ветерана боевых действий РФ тех людей, которые сражались за Донбасс еще до вхождения новых регионов в состав РФ.

С такой инициативой к президенту обратился Герой России, участник спецоперации Роман Черемухин, пишет ТАСС.

Напомним, 21 ноября 2022 года российский лидер подписал закон о статусе ветерана боевых действий для добровольцев, принимающих участие в спецоперации на Украине. Теперь ветеранами будут считаться те бойцы, которые стали участниками добровольческих формирований и принимают участие в боях вместе с российской армией.