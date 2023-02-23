Члены Коллегии Минобороны РФ возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Фото: Минобороны РФ

В День защитника Отечества, 23 февраля, члены Коллегии Министерства обороны России возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Традиционная церемония прошла у Кремлевской стены в Александровском саду.

Фото: Минобороны РФ

Как сообщили KP.RU в военном ведомстве, присутствующие почтили минутой молчания память павших воинов, которые отдали свои жизни на фронтах во время Великой Отечественной войны.

Фото: Минобороны РФ

Также в этот день президент России Владимир Путин почтил память погибших воинов и возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Традиционная церемония состоялась в Александровском саду. В ней также приняли участие герой РФ Николай Гаврилов, герой РФ и участник спецоперации Роман Черемухин и другие.

Напомним, церемония возложения гослицами венков к Могиле Неизвестного Солдата является устоявшейся традицией.