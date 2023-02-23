Российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Авдеевки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны РФ в четверг, 23 февраля, сообщило, что российские войска уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенный в районе Авдеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР).

В заявлении российского военного ведомства также сообщается о том, что во время наступательных действий на Донецком направлении за сутки было уничтожено более 210 украинских военнослужащих, а также 12 единиц техники.

«За сутки уничтожено … шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, установка РСЗО «Град» и гаубица Д-20. Кроме того, в районе населённого пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов ВСУ», - сказано в заявлении министерства.

Напомним, сегодня, 23 февраля, стало известно об обнаружении крупного схрона с оружием и боеприпасами в городе Энергодаре в Запорожской области. Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя города, который спрятал в тайнике десятки гранат и патроны.