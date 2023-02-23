Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире23 февраля 2023 13:37

Президент Польши Дуда наградил саперов, которые пять месяцев тайно работали на Украине

Тем самым польская сторона признала секретную работу своих саперов на Украине
София ГОНЧАРОВА
Президент Польши Дуда наградил саперов, которые пять месяцев тайно работали на Украине

Президент Польши Дуда наградил саперов, которые пять месяцев тайно работали на Украине

Фото: REUTERS

В Варшаве в Президентском дворце состоялась церемония награждения польских полицейских, которые на протяжении пяти месяцев выполняли секретную миссию по разминированию на Украине.

Награды саперам вручил президент Польши Анджей Дуда.

- Я благодарю за опасную службу, которую вы выполнили, - сказал Дуда во время мероприятия, трансляцию которого вело Польское телевидение. Тем самым польская сторона признала секретную работу группы полицейских-саперов на Украине.

Незадолго до этого издание Wirtualna Polska сообщало, что Варшава приняла решение отправить на Украину полицейский отряд для секретной операции по разминированию украинских территорий, поскольку у Киева нахватало саперов, а экспертов Североатлантического альянса нельзя направить из-за того, что Москва восприняла бы это как провокацию.

В состав группы польских саперов вошли 98 офицеров, которые, по информации издания, добровольно изъявили желание на участие в тайной операции.