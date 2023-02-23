Президент Польши Дуда наградил саперов, которые пять месяцев тайно работали на Украине Фото: REUTERS

В Варшаве в Президентском дворце состоялась церемония награждения польских полицейских, которые на протяжении пяти месяцев выполняли секретную миссию по разминированию на Украине.

Награды саперам вручил президент Польши Анджей Дуда.

- Я благодарю за опасную службу, которую вы выполнили, - сказал Дуда во время мероприятия, трансляцию которого вело Польское телевидение. Тем самым польская сторона признала секретную работу группы полицейских-саперов на Украине.

Незадолго до этого издание Wirtualna Polska сообщало, что Варшава приняла решение отправить на Украину полицейский отряд для секретной операции по разминированию украинских территорий, поскольку у Киева нахватало саперов, а экспертов Североатлантического альянса нельзя направить из-за того, что Москва восприняла бы это как провокацию.

В состав группы польских саперов вошли 98 офицеров, которые, по информации издания, добровольно изъявили желание на участие в тайной операции.