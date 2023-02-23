Лукашенко предупредил о негативных последствиях игнорирования позиции Китая по Украине Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что, по информации, которая у него есть, 23 или 24 февраля председатель КНР Си Цзиньпин выступит с заявлением или речью по поводу конфликта на Украине. Игнорировать позицию Китая по этой теме нельзя, отметил он. Слова президента Беларуси приводит агентство БелТА

— Прошу обратить внимание, что это такой необычный для китайской политики шаг. Китайцы всегда аккуратные, осторожные. Туда, куда не надо, они не лезут, — рассказал Александр Лукашенко в интервью китайским СМИ.

Также лидер Белоруссии отметил, что Китай рассчитывает на то, что его шаги дадут результат, иначе бы их не было. При этом позицию КНР необходимо услышать, иначе это приведет к серьезным последствиям. Также он добавил, что сегодня ни одна проблема в мире не может сегодня решаться без участия Пекина.

Александр Лукашенко отметил, что Си Цзиньпин не будет предлагать конфронтацию, как это ранее сделал Джо Байден.

— Я уверен, что это выступление явится венцом всей миролюбивой политики Китая, — подчеркнул белорусский лидер.

Ранее о том, что Си Цзиньпин планирует выступить с мирной речью по Украине заявлял глава МИД Италии Антонио Таяни.