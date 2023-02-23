В Таджикистане за сутки произошли восемь землетрясений Фото: REUTERS

В восточной части Таджикистана в четверг, 23 февраля, произошло восемь землетрясений. Об этом говорится в заявлении комитета по чрезвычайным ситуациям страны.

Уточняется, что в результате катаклизма никто не погиб, в результате катаклизма никто не погиб, также в стране после после подземных толчков не было разрушений.

- Первые толчки были зафиксированы в 05:37 по местному времени (3:37 по мск), эпицентр находился в 67 километрах к западу от центра Мургабского района, в 400 километрах юго-восточнее города Душанбе и 30 километрах восточнее от Сарезского озера. Магнитуда в эпицентре землетрясения оценена в 6,8 балла, а сам эпицентр находился на глубине 20,5 километра, - уточняется в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в начале февраля 2023 года на юго-востоке Турции произошла серия мощных землетрясений. Многочисленные подземные толчки привели к множественным разрушению в ряде городов страны. В результате катаклизма погибли более 40 тысяч человек.