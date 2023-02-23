Мария Захарова отреагировала на выходку украинских активистов, заливших краской дорогу у российского посольства в Лондоне: «Страшный сон Бандеры» ФОТО: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала действия украинских активистов, которые выкрасили в желто-голубой цвет дорогу у посольства России в Лондоне. Она отметила, что такой поступок был бы «страшным сном Бандеры».

— Российские дипломаты в Лондоне будут топтать национальный флаг Украины, который им для этого постелили его последователи, — пояснила Захарова.

В целом эту выходку официальный представитель МИД РФ посчитала «бездарной психоделикой». На это бесполезное, хоть и зрелищное действие потратили миллионы, добавила она.

Ранее Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского. По ее словам, лидер Незалежной сам «проговорился» и сравнил киевский режим с фашистским.

Речь идет об интервью Зеленского, в котором он обсуждал слова итальянского премьера Сильвио Берлускони. В своих нападках на европейского политика президент Украины невольно сравнил действия сторонников ВСУ с действиями союзников Германии в период Второй мировой войны.