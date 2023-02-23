Психолог дала советы, как провести выходные с пользой для здоровья Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Медицинский психолог «СМ-Клиники» Любовь Крушинских в беседе с RT рекомендовала для того, чтобы провести выходные с пользой для здоровья, в первую очередь выспаться, однако отметил, что не нужно превращать все выходные в «день сурка», указав также на необходимость проводить время на свежем воздухе.

«Любая активность способствует насыщению организма кислородом, выводу токсинов, снижению уровня стресса. После таких активностей вы чувствуете себя наиболее расслабленным … Наслаждайтесь видами природы ... делитесь приятными впечатлениями», - посоветовала эксперт.

По словам Крушинских, в дни без работы нужно «просто созерцать», например, просто смотреть на падающий снег в окно. Семейному человеку посоветовали уделить время играм с детьми, выбрав для этого настольные или подвижные игры.

Психолог также рекомендовала не ставить цели и задачи на выходные, призвав оставаться в собственном жизненном ритме, чувствуя себя и свое тело, а также замечать жизнь вокруг и в себе.

Бизнес-тренер и кандидат психологических наук Кристина Иваненко назвал советы, которые помогут быстро приступить к работе, когда недавно вернулись из отпуска или вышли с выходных. Как писал «Пятый канал», специалист назвал главным четкое понимание целей и приоритетов, рекомендуя прописать на бумаге или в электронном виде.

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