Корабль на замену поврежденному «Союзу» вышел на околоземную орбиту Фото: Роскосмос.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с беспилотным кораблем «Союз МС-23», которому предстоит совершить двухсуточный беспилотный полет к Международной космической станции, стартовала с космодрома Байконур. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщил «Роскосмос».

Корабль «Союз МС-23» должен заменить на МКС поврежденный «Союз МС-22». Российско-американский экипаж корабля в составе российских космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и американского астронавта NASA Франциско Рубио вернется на Землю в конце сентября текущего года.

«Выведение корабля на заданную орбиту и отделение от третьей ступени ракеты, а также раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля прошли штатно», - сказано в сообщении «Роскосмоса».

Напомним, в среду, 22 февраля, NASA заявило о переносе с 26 на 27 февраля этого года запуска американского пилотируемого корабля Crew Dragon, на борту которого к МКС направится российский космонавт Андрей Федяев.