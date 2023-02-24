Кандидат в президенты США Рамасвами осудил помощь Украине

В США осудили помощь Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За малую часть тех денег, которые Соединенные Штаты тратят на Украину, они могли бы решить проблему с мексиканскими наркокартелями, считает кандидат в президенты США, бизнесмен Вивек Рамасвами.

«Мы могли бы решить проблему с мексиканскими картелями, которые являются основным двигателем фентанилового кризиса, за малую часть тех денег, что тратим на Украине», – написал он в Twitter.

Как отметил Рамасвани, американские военные должны в первую очередь защищать США. Бизнесмен также заявил, что его приоритетами во внешней политике стало бы «провозглашение независимости» от Китая и унитчожение мексиканских наркокартелей.

Напомним, ранее стало известно, что в некоторых городах США, в частности в Сиэтле, в моргах не хватает мест для умерших от передозировки фентанилом. В связи с этим местные власти рассматривают возможность хранения тел не в специальных камерах, а на каталках.

Фентанил представляет собой синтетический аналог героина, нередко применяемый в полевой медицине и медицине катастроф. В США наркотик поступает нелегально по большей части с территории Мексики, поскольку является очень прибыльным товаром для наркокартелей.