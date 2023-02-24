Глава МИД Венгрии заявил, что страна добивается снятия санкций ЕС с девяти россиян Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт добивается снятия санкций Европейского союза с девяти россиян, представляющих бизнес-сообщество.

«Всего девять человек. Мы предложили снять санкции с них», - заявил глава внешнеполитического ведомства в интервью РИА Новости.

Как отметил Сийярто, данные люди проводят «очень важные инвестиции», а также являются «очень ответственные граждане бизнес-сообщества».

Министр также заявил, что для внесения человека в санкционные списки необходимо иметь весомые юридические основания. «Но если нет реальных юридических оснований для включения кого-то в список, просто потому, что кто-то хочет его или ее туда включить - этого для нас недостаточно», - отметил он.

Глава МИД Венгрии также сообщил, что при обсуждении десятого пакета антироссийских санкционных ограничений, Будапешт попытался исключить некоторых людей из списка, однако столкнулся с сильным сопротивлением.

Напомним, ранее Минэнерго Венгрии заявило, что антироссийские нефтяные санкции Евросоюза создадут проблемы в энергобезопасности Европы.