В Венгрии считают, что антироссийские нефтяные санкции ЕС создадут проблемы в энергобезопасности Европы

В Венгрии считают, что введение антироссийских нефтяных санкций может привести к проблемам с энергообеспечением Европы. Фото: REUTERS

Антироссийские нефтяные санкции ЕС создадут проблемы в области энергобезопасности Европы, причем в будущем эти проблемы могут усугубиться. Об этом заявили венгерское Минэнерго, крупнейшая нефтегазовая компания страны MOL и ряд экспертов, пишет ТАСС.

Так, компания MOL заявила о сокращении экспорта продукции своей дочерней компании в Братиславе в Австрию, Чехию и Польшу. В то же время Минэнерго Венгрии считает, что после вступления в силу санкций и ценового потолка на российскую нефть Европа будет вынуждена полагаться на такие источники нефтепродуктов, как Индия, Китай и Ближний Восток.

«Она может получать нефтепродукты из гораздо более удаленных регионов и по гораздо более высоким ценам, а это может привести к нарушению безопасности поставок», - заявили в ведомстве.

Эксперт Оливер Хортай по этому поводу отметил, что возможности Китая и Индии как поставщиков нефтепродуктов ограничены.

«Вероятность возникновения серьезных проблем с поставками в ЕС возрастает», - резюмировал он.

Напомним, ценовой потолок на российские нефтепродукты вступит в силу в Европейском союзе с воскресенья, 5 февраля 2023 года. Лимит стоимости на российские нефтепродукты установлен в размере 100 долларов за баррель, а на дисконтную нефтепродукцию – в 45 долларов за баррель.

Как будет действовать потолок цен на нефтепродукты из России, читайте здесь на KP.RU.