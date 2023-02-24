В США узнали о миллиардах долларов иностранных инвесторов, «застрявших» в России

В России застряли миллиарды долларов, принадлежащие иностранным инвесторам Фото: pixabay.com

Миллиарды долларов, принадлежащие иностранным инвесторам, застряли в России, поскольку из-за санкций их невозможно вывести из страны, сообщают американские СМИ.

По информации Bloomberg, речь идет о дивидендах по акциям, выплате процентов по облигациям и другим активам, принадлежащим крупнейшим инвестиционным компаниям. В их числе такие финансовые гиганты как JPMorgan Asset Management и Schroders Plc.

Представители компаний в частных разговорах признают, что не надеются вернуть свои средства, отмечается в сообщении. Так, в GAM Investment Management посоветовали забыть об активах в России, поскольку все намерения вернуть деньги упираются в санкции. Вместе с тем во многих финансовых компаниях неохотно признают наличие российских активов в инвестиционных портфелях.

Однако некоторые компании, например, Morgan Lewis & Bockius, все же рассчитывают на возврат активов. Как передает агентство, среди вариантов рассматривается многоэтапный перевод средств на аналогичные счета инвесторов, которых в России не считают недружественными, т перевод банковских счетов в пакеты ценных бумаг, которые потом можно продать инвесторам, не находящимся под санкциями.

Как писал сайт KP.Ru, ранее Банк России до 1 апреля 2023 года продлил ограничение на обращение части иностранных ценных бумаг, заблокированных международными депозитариями, которые ранее были выведены на неторговые счета.