Центробанк продлил ограничение на торговлю заблокированными ценными бумагами до 1 апреля 2023 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Центробанк до 1 апреля 2023 года продлил ограничение на обращение части иностранных ценных бумаг, заблокированных международными депозитариями, которые ранее были выведены на неторговые счета. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте регулятора.

Уточняется, что данное решение ЦБ направлено на защиту прав и интересов инвесторов, а также играет роль для минимизации их рисков.

- Российские депозитарии должны продолжать вести обособленный учет прав клиентов на заблокированные активы. А брокеры не вправе принимать и исполнять поручения клиентов на совершение сделок с такими ценными бумагами на биржевом рынке, - уточнили в Банке России.

Ранее сообщало, что Центробанк РФ рекомендовал банкам провести реструктуризации кредитов заемщиков, а также призывает принудительно не выселять должников из жилья до конца 2023 года.

Напомним, жители России все энергичнее обращаются в банки за нецелевыми займами, которые также называют кредиты наличными. В июле 2021 года россияне взяли 1,7 млн кредитов, что на 34% больше, чем в июле 2020 года.