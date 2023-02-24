Шольц заявил, что время для диалога по Украине еще не наступило Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что время для диалога, который откроет «перспективу мира» для Украины, еще не наступило.

«Момент, который открывает перспективу мира, еще не наступил», - заявил глава немецкого правительства в интервью телеканалу ZDF, назвав это обстоятельство причиной, по которой он намерен «снова и снова» говорить с президентом России Владимиром Путиным для того, «чтобы убедить его в том, что все не так, как он это видит».

Шольц считает, что на сегодняшний день российские власти «принимают только одну форму переговоров», которая, по его словам, будет предусматривать «безоговорочную капитуляцию» другой стороны. Как заявил канцлер ФРГ, нужно дождаться момента, когда станут возможны «честные переговоры, которые приведут к приемлемым, правильным результатам для украинцев».

Напомним, днем ранее, 23 февраля, МИД Швейцарии заявил о ведущихся в Женеве переговорах по Украине. Как отметили в ведомстве, город принимает переговоры в обстановке «максимальной осмотрительности», однако сообщили на данный момент диалог ведется «не на самом высоком уровне».