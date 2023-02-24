Инфляция в Японии ускорилась до максимума с 1981 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Потребительские цены в Японии в январе текущего года выросли на 4,3% в годовом выражении, что является максимальным показателем с 1981 года. Об этом говорят данные Министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Ведомство сообщает и о тенденции к ускорению темпов инфляции, поскольку в декабре прошлого года рост цен год к году составил 4,0%.

Отмечается, что рост цен на ключевые виды продуктов. Так в январе 2023 года цена на растительное масло выросла на 31,7%, лосось – на 29,4%, хлеб - на 11,5%, а свинина и молоко – на 10%.

Сообщается о высоких темпах роста цен на энергоносители. Так электричество выросло в цене на 20,2%, газ в целом - на 24,3%, а для жителей города - на 35,2%.

Напомним, ранее власти Японии объявили конкурс по популяризации алкоголя среди молодежи. Конкурс объявили на фоне сокращения налоговых поступлений от алкогольной отрасли, что произошло из-за демографических изменений, а также пандемии коронавирусной инфекции нового типа и изменения образа жизни.