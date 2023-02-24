В России начались испытания новой разведывательной машины на шасси «Тайфун-ВДВ». Фото: remdizel.com

В России стартовали предварительные испытания новой разведывательной машины, которая была разработана для Сил специальных операций (ССО), на шасси бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ». Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на информированный источник.

Как сообщает издание, заказ от ССО на разработку разведмашины получили в 2021 году, а в качестве шасси использовали бронеавтомобиль «Тайфун-ВДВ». Собеседник агентства заявляет, что на данный момент машина успешно проходит предварительные испытания, а в начале лета этого года ее собираются отправить на госиспытания.

Данную машину, предназначенную для распознавания, обнаружения, определения местоположения, а также автоматического сопровождения целей днем и ночью, впервые показали на форуме «Армия-2022» под обозначением «Изделие 3Р19У07».

Напомним, накануне Ростех сообщил об успешных испытаниях противодронной системы радиоэлектронной борьбы «Серп-ВС», которая исключает появление дронов-нарушителей в охраняемой зоне.