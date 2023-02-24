Британия расширила санкции против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Великобритании расширили санкции в отношении России, внеся в список ограничений 92 физических и юридических лица.

Как сказано в сообщении на сайте правительства Соединенного Королевства, санкции коснулись руководителей высшего звена компании «Росатом», руководителей компаний из структуры корпорации «Ростех» и концерна «Алмаз-Антей» и четырех российских банков, в том числе «МТС-банка».

Кроме того, новые ограничения распространяются на руководителей «Аэрофлота», председателя совета директоров «Газпрома» Виктора Зубкова, сына бывшего вице-премьера России Дмитрия Козака Алексея Козака, а также генерального директора компании Nord Stream 2 Маттиаса Варнига, которого британские власти считают «близким другом» президента России Владимира Путина.

В расширенный список антироссийских санкций попали пять высокопоставленных руководителей иранской компании Qods Aviation Industry, которая, по мнению Лондона, поставляла РФ боевые беспилотники, применяемые на Украине. Великобритания также объявила о новых крупных торговых мерах, в частности запрете на экспорт продукции, которая «использовалась Россией на поле боя», и импорте из РФ 140 товаров, включая изделия из железа и стали, переработанные в третьих странах.

Как писал сайт KP.RU, в начале февраля Великобритания в очередной раз расширила антироссийский санкции, внеся в список ограничений 15 новых позиций.